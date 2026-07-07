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На «Авито» теперь можно делиться профилем с близкими без передачи пароля

Онлайн-платформа «Авито» запустила совместный доступ к профилю: владелец аккаунта может доверить близкому работу с объявлениями и чатами, не передавая при этом логин и пароль. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным платформы, каждый десятый пользователь время от времени делится учетными данными с другими людьми, а среди тех, у кого есть несколько связанных аккаунтов, иногда доступ к ним передает каждый пятый. Это может быть небезопасным и создает риск утери аккаунта, даже если речь идет о хорошо знакомом человеке. Если платформа фиксирует резкую смену поведения внутри профиля, аккаунт может быть заблокирован — система расценивает это как признак взлома. Кроме того, если человек, получивший доступ, введет кого-то в заблуждение или нарушит правила — даже без злого умысла, — ответственность ляжет на владельца аккаунта.

Совместный доступ оформляется как связь между двумя верифицированными профилями, а логин и пароль остаются только у владельца. Помощник может размещать и редактировать объявления и отвечать покупателям в чатах.

Права помощника ограничены объявлениями и чатами: настройки профиля, личные данные, верификация и удаление аккаунта недоступны, все действия фиксируются. Отключить доступ владелец может самостоятельно, без обращения в поддержку. Функция доступна в актуальных версиях мобильных приложений и на сайте.

Согласно опросам тестовой группы пользователей, чаще всего доступом делятся внутри пары – около 41% подключивших функцию. Следом идут друзья (20%) и дети, помогающие родителям (15%); заметная доля приходится на родственников (12%), а в 5,5% случаев родители помогают детям. Для тех, кому сложно пользоваться сервисом самостоятельно, это способ оставаться на платформе с поддержкой близких.

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Чтобы подключить совместный доступ, нужно нажать «плюс» рядом с профилем, выбрать «Дать доступ к профилю» и отправить близкому ссылку-приглашение. После подтверждения заявки профилем можно пользоваться вместе. Управление связями и отзыв доступа – в разделе «Связи».

«Делиться профилем с близкими – давно сложившаяся практика, и мы не стали с ней бороться, а сделали ее удобной и безопасной. Доступ получает конкретный человек, права ограничены понятным набором действий, владелец видит, что происходит в профиле, и может в любой момент отключить доступ. Помощь внутри семьи должна быть защищена так же надежно, как все остальное, что люди доверяют платформе», – сказала Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности «Авито».

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