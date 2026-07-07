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Rutube сообщил о росте рекламной выручки на 250% в первом полугодии

Rutube раскрыл данные о развитии видеосервиса как рекламной платформы по итогам первого полугодия. Согласно представленным показателям, рекламная выручка Rutube выросла на 250%, а средний чек рекламодателей — на 270%. Об этом CNews сообщил представитель платформы.

Также платформа зафиксировала рост бренд-метрик рекламодателей по итогам рекламных кампаний. Запоминаемость рекламы брендов выросла на 100%, знание брендов — на 157%, намерение покупки — на 193%.

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В Rutube отмечают, что динамика показателей отражает развитие платформы как рекламного инструмента для брендов. Видеосервис наращивает коммерческие возможности, расширяет рекламный инвентарь и усиливает эффективность размещений для рекламодателей.

«Рост рекламной выручки обусловлен расширением доступного рекламного инвентаря, дальнейшим развитием форматов для Smart TV и повышением эффективности размещений. Полученные за полугодие результаты говорят о сформированном доверии со стороны рекламодателей и значительном интересе брендов к возможностям продвижения на Rutube. Мы планируем сохранить положительную динамику и продолжим расширять рекламные инструменты на базе единого технологического стека, разрабатывать собственные AdTech-решения и ИИ-продукты», — отметил генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян.

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