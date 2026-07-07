«Самокат» запустил доставку робокурьерами в Москве

Онлайн-ритейлер «Самокат» тестирует новый формат доставки при помощи робокурьеров. Теперь пользователи смогут выбрать один из нескольких способов получения заказа: курьером-партнером, робокурьером или забрать покупки самостоятельно.

Робокурьеры возьмут на себя часть заказов на коротких маршрутах в некоторых районах Москвы, что позволит эффективнее распределять нагрузку между курьерами-партнерами сервиса и создаст дополнительные возможности для масштабирования. Использование автономных технологий помогает оптимизировать операционные процессы и повысить доступность доставки для пользователей.

Робокурьер получил собственное имя — «Турби». Он наделен дружелюбным характером и чувством юмора, что отражено в коммуникациях. Например, «Турби» порадует пользователя забавными фразами на корпусе, предлагая сделать фотографию на удачу.

«Мы видим большой потенциал в развитии автономной доставки как одного из важных элементов городской инфраструктуры будущего. Робокурьеры помогают делать сервис еще более эффективным, а доставку — доступнее для пользователей. При этом нам было важно, чтобы робокурьеры ассоциировались не только с технологичностью и инновационностью, но и создавали эмоциональный пользовательский опыт. Так появился «Турби» — дружелюбный помощник, который делает взаимодействие с передовыми технологиями более понятным, человечным и запоминающимся. Мы уверены, что для многих пользователей знакомство с «Турби» станет не только удобным способом получить заказ, но и новым ярким впечатлением, которым захочется поделиться», — сказал Сергей Попов, генеральный директор «Самоката».