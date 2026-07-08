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«МегаФон»: нижегородцы вошли в топ-10 самых активных пользователей онлайн-кинотеатров

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов с высоким интересом к просмотру онлайн-кино, опередив Красноярский край, Новосибирскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала 2026 г. трафик на популярные платформы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился в регионе более чем в четыре раза. Такой всплеск интереса зафиксировали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.

В Нижегородской области пиковый объем передачи данных приходится на субботу и воскресенье. В эти дни зрители, как правило, тратят на просмотр контента на 10% больше трафика, чем в будни. Активность нижегородцев в онлайн-кинотеатрах заметно снижается в четверг и пятницу. В 2026 г. жители региона проводили больше времени за просмотром фильмов в марте и апреле.

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Согласно данным собственного сервиса «МегаКино», который объединяет несколько онлайн-кинотеатров в одном пакете, главными ценителями такого досуга в Нижегородской области стали мужчины в возрасте от 40 до 50 лет. Именно они лидируют по числу подключений данного сервиса. В большинстве других регионов страны постоянные пользователи онлайн-кинотеатров несколько моложе (30-40 лет).

«Сегодня неважно, где вы находитесь — в центре Нижнего Новгорода, на даче или в отдаленной деревне: лучшие мировые премьеры доступны каждому. Чтобы просмотр хорошего фильма был простым и комфортным, мы планомерно развиваем сеть. С начала года в регионе было построено и модернизировано почти 300 телеком‑объектов. Наши специалисты провели работы в таких городах как Арзамас, Городец, Заволжье, Урень. Изменения затронули и малые населенные пункты, например, деревни Быдреевка, где постоянно проживают около 30 человек, и Красногор с населением не более 20 жителей», — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

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