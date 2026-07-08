«МегаФон» провел 4G-модернизацию в городе донских горняков

Инженеры «МегаФона» обновили телеком‑оборудования в Гуково, в результате чего в самых густонаселённых локациях населенного пункта выросла пропускная способность сети, а скорость мобильного интернета сейчас доходит до 80 Мбит/с.

Изменения ощутили более 63 тыс. жителей Гуково. Его история тесно связана с добычей высококачественного угля‑антрацита — именно угольная отрасль во многом определила его развитие и сформировала промышленный облик.

Связисты провели рефарминг — частоты, которые ранее были задействованы в сетях предыдущего поколения, были переведены в современный стандарт LTE. Улучшения затронули центр города, жилые массивы, а также социальные и образовательные объекты. Сейчас обладатели зелёных сим‑карт могут без задержек скачивать до 20 фильмов и 35 приложений в час, а также общаться по видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки.

«Стоит отметить, что за счёт расширения зоны LTE‑покрытия наши абоненты также получили более широкий доступ к технологии VoLTE: она даёт высокое качество голосовой связи — будто собеседник рядом, а не за сотни километров. С начала года гуковчане на 10% стали больше пользоваться звонками по этой технологии», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Алексей Иванов.