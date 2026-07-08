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«МегаФон» расширил сеть в Волгоградской области

«МегаФон» запустил новое покрытие в Новоаннинском районе региона. Инженеры установили и запустили в эксплуатацию телеком-оборудование в поселке Совхоза АМО, а также в хуторах Рог-Измайловский и Березовка. Теперь сигнал в смартфонах жителей населённых пунктов стал надёжным и уверенным, а скорость мобильного интернета сейчас доходит до 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование обеспечивает покрытие не только жилых домов, но и ключевых социальных объектов: детских садов, школ, культурно-досуговых центров. Жители поселка Совхоз АМО, хуторов Рог-Измайловский и Березовка — около 2000 человек — могут свободно общаться с родными и близкими, находясь в любой точке населенного пункта.

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Развитие телеком-инфраструктуры в Новоаннинском районе расширило зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Как показывает статистика оператора, с начала года жители района на 11% стали больше пользоваться звонками по этой технологии.

«Ежемесячно жители Новоаннинского района проговаривают свыше двух миллионов минут — и этот показатель продолжает расти. За каждым звонком — важная возможность: услышать родной голос, оперативно связаться с нужными учреждениями, решить срочные вопросы или обратиться в экстренные службы. С помощью строительства новых базовых станции и модернизации сети наши специалисты делают так, чтобы этот процесс был максимально комфортным для жителей региона», — отметил директор «МегаФона» в Волгоградской области Антон Павленко.

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