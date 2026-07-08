CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС расширила сеть на труднодоступных промыслах в Заполярье

МТС увеличила зону покрытия и скорость мобильного интернета для нескольких тысяч работников топливно-энергетического комплекса на пяти труднодоступных месторождениях на Крайнем Севере. Благодаря установке нового телеком-оборудования и модернизации существующего скорость передачи данных в сети LTE выросла более чем в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к обновленной сети получили работники нефтегазовой отрасли на Мессояхском, Восточно-Мессояхском, Северо-Русском, Уренгойском и Песцовом месторождениях. Качество связи улучшилось на промышленных участках и в вахтовых городках со сложным рельефом, наличием карьеров со сложной логистикой, где специалисты МТС модернизировали базовые станции. Например, на Восточно-Мессояхском месторождении, самом северном материковом промысле в стране, развернули мобильную базовую станцию «на санях», а на Мессояхском – многофункциональную телескопическую конструкцию со встроенным освещением, чтобы обеспечить отказоустойчивость сети связи.

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026
От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 цифровизация

Ускоренный мобильный интернет позволит местным сотрудникам и специалистам, приезжающим из других регионов страны, оперативно решать производственные вопросы, совершать видеозвонки в высоком качестве, общаться с родными и близкими в социальных сетях, а также просматривать новостные порталы на более высоких скоростях. В зоне покрытия сети через банковские приложения можно прямо с промыслов переводить деньги родным в любой регион.

«На территории Ямало-Ненецкого автономного округа открыто и разведано более 240 месторождений углеводородного сырья, на которых работают представители самых разных специальностей со всей страны. С развитием инфраструктуры промыслов мы продолжаем масштабную стройку сети на новых промышленных объектах, чтобы работники ТЭК чувствовали себя более комфортно вдали от дома. Наша многолетняя экспертиза при установке базовых станций в арктических широтах позволяет учесть зону вечной мерзлоты, ветровую нагрузку на мачты, экстремально низкие температуры и высокую влажность, типичную для Заполярья. Это позволяет компаниям развивать ИТ-инфраструктуру и использовать цифровые решения на производстве, в том числе для повышения уровня безопасности персонала», — сказал директор МТС в ЯНАО Владимир Дроздов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Криворукие программисты удалили с главного сайта Linux эталонный код ядра

«Циан» выкупит собственные акции, потому что они слишком мало стоят

«Яндекс Маркет» передумал конкурировать с Ozon и Wildberries. Он резко урежет расходы и начнет «ротацию» сотрудников

Платежную систему «Яндекса» выгнали из iPhone

Хакеры научились заходить в корпоративные аккаунты Microsoft без логина и пароля

В России в 2025 году появилось вдвое больше интернет-магазинов, чем за два предыдущих года вместе взятых

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще