«М.Видео» запустила продажи парфюмерии из-за рубежа по модели трансграничной торговли

«М.Видео» продолжает расширять ассортимент собственного маркетплейса и запускает новую категорию — парфюмерию. Покупателям уже доступны более 3 тыс. ароматов почти 300 мировых брендов. Все товары представлены по модели трансграничной торговли, что позволяет значительно расширить выбор оригинальной продукции и предложить покупателям бренды, которые ранее были менее доступны на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель проекта MGlobal компании «М.Видео» Антон Сиземин: «Мы продолжаем развивать маркетплейс «М.Видео» как универсальную платформу с широким выбором товаров для разных сценариев покупок. Запуск парфюмерии — логичный шаг в расширении ассортимента категорий красоты и ухода. Благодаря трансграничной модели поставок мы можем предложить покупателям тысячи оригинальных ароматов от сотен мировых брендов — от признанной классики до современных марок, которые сегодня формируют глобальные тренды. Для нас важно, чтобы клиент мог не только купить технику, но и закрыть в «М.Видео» все больше повседневных и lifestyle-потребностей».

В ассортимент вошли как признанные мировые парфюмерные дома — Giorgio Armani, Hermes, Calvin Klein, Burberry, Lancome, Jean Paul Gaultier, Mugler и другие, так и быстрорастущие международные бренды, включая Armaf и Lattafa. На старте именно Armaf и Lattafa стали крупнейшими брендами по количеству представленных SKU, что отражает растущий интерес покупателей к современным ароматам ближневосточной парфюмерной школы.

Новая категория охватывает женские, мужские и унисекс-ароматы, парфюмерную и туалетную воду, духи и парфюмерные экстракты. Покупателям доступны как классические композиции от известных домов, так и современные линейки, которые набирают популярность благодаря социальным сетям, рекомендациям парфюмерных сообществ и тренду на индивидуальный подбор аромата.

Ассортимент представлен в широком ценовом диапазоне: стоимость ароматов начинается примерно от 1,7 тыс. руб., при этом средняя цена составляет около 8 тыс. руб., а медианная — около 6,5 тыс. руб. Это позволяет подобрать как доступный аромат для ежедневного использования или знакомства с новым брендом, так и премиальную парфюмерию в подарок или для личной коллекции.

Запуск парфюмерии стал очередным этапом развития маркетплейса «М.Видео» и расширения ассортимента за пределы традиционных категорий электроники и бытовой техники. Компания последовательно увеличивает выбор товаров для покупателей, развивая категории для дома, красоты и ухода, спорта и активного отдыха, детские товары, зоотовары, одежду, обувь, продукты питания и другие направления.