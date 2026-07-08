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Rutube дал рекламодателям новые инструменты для аналитики

Rutube представил новые инструменты оценки эффективности рекламных кампаний. Платформа дает решения по post-view-аналитике для блогерских интеграций и cross-device-атрибуции, которая позволяет связывать рекламный контакт с последующими действиями пользователя — переходом на сайт, регистрацией, оформлением подписки или покупкой. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Медийная аналитика блогерских интеграций на Rutube предполагает интеграцию стороннего пикселя непосредственно при старте видео. Он фиксирует показы и помогает оценить действия, совершенные после просмотра интеграции, даже когда пользователь не переходил по рекламной ссылке сразу. Рекламодатель может сопоставить аудиторию, увидевшую рекламу, с последующими действиями пользователей на своем сайте и оценить влияние кампании на ключевые метрики — визиты, регистрации, заявки, оплаты, подписки и конверсию.

Параллельно Rutube развивает cross-device-аналитику. Технология позволяет восстановить путь пользователя между разными устройствами: например, человек может увидеть рекламу на Smart TV, позднее зайти на сайт со смартфона, а покупку совершить с компьютера. Система сопоставляет рекламные показы, визиты и целевые действия, чтобы оценивать влияние кампании на уровне пользователя, а не отдельного устройства.

Для рекламодателей это означает более полную оценку эффективности видеорекламы. В результате часть post-view-конверсий и вклад верхних этапов воронки остаются незаметными. Новые инструменты позволяют точнее оценивать visit lift и conversion lift, обосновывать вклад видеокампаний на Rutube в бизнес-результат и корректнее распределять рекламные бюджеты.

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«Путь пользователя сегодня редко ограничивается одним экраном и одним рекламным контактом. Человек может посмотреть видео на телевизоре, продолжить взаимодействие со смартфона и оформить покупку уже на компьютере. Поэтому рынку нужны инструменты, которые показывают не отдельный клик, а реальный вклад рекламы в итоговую конверсию. Мы последовательно развиваем аналитику Rutube, чтобы рекламодатели могли точнее оценивать влияние видеорекламы на регистрации, подписки и продажи», — сказала коммерческий директор Rutube Екатерина Бокова.

Rutube продолжит тестировать инструменты атрибуции и расширять набор метрик, доступных рекламодателям. Задача платформы — перейти от оценки видеорекламы преимущественно по охватным показателям к анализу ее вклада во всю воронку: от первого контакта до целевого действия.

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