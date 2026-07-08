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RWB расширяет возможности российских производителей по выходу на зарубежные рынки

RWB продолжает развивать экспортное направление и расширять возможности российских производителей по выходу на международные рынки. В рамках этой работы Wildberries (входит в группу RWB) стала стратегическим партнером Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) в продвижении отечественной продукции за рубежом. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Партнерство позволит расширить возможности российских продавцов, торгующих на платформе Wildberries, для выхода на зарубежные рынки и продвижения отечественной продукции среди иностранных покупателей. Совместная работа будет способствовать повышению узнаваемости российских брендов, развитию экспортных продаж и укреплению позиций российских товаров на международных рынках.

«Развитие экспорта российских товаров — одно из стратегических направлений работы RWB. Мы создаем инфраструктуру, которая помогает отечественным предпринимателям масштабировать свой бизнес за пределами России, а покупателям из других стран — открывать для себя качественную российскую продукцию. Партнерство с Российским экспортным центром позволит объединить наши возможности и меры поддержки, чтобы еще больше российских производителей получили доступ к зарубежным рынкам, а товары с отметкой "Сделано в России" стали еще более узнаваемыми за рубежом», — отметила директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства RWB Юлия Полетаева.

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Сегодня товары российских продавцов, представленные на платформе Wildberries, уже доступны для заказа покупателям во всех странах присутствия компании. Экспортный оборот российских брендов на зарубежных рынках достиг 5% от оборота портфеля брендов, участвующих в проекте, и подтверждает устойчивый спрос на отечественную продукцию со стороны иностранных покупателей.

О развитии сотрудничества генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина рассказала в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Одним из ключевых направлений взаимодействия стал совместный проект Wildberries и РЭЦ по продвижению электронной витрины товаров «Сделано в России». В 2025 г. компании успешно реализовали пилот в Узбекистане, в том числе в категории косметической продукции. В 2026 г. сотрудничество будет продолжено: стороны планируют масштабировать проект и расширить географию продвижения российских товаров на новые зарубежные рынки.

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