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В Ульяновске улучшили связь для новоселов «Нового города»

Жители и гости еще одного жилого комплекса в столице Ульяновской области получили доступ к устойчивой голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету. «МегаФон» развернул сеть в микрорайоне «Новый город» вблизи застраивающегося ЖК «Оригами». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование оператора улучшило покрытие не только в квартирах, но и на улицах и во дворах, включая спортивные и детские площадки. Теперь жители комплекса могут звонить родным по видеосвязи, работать удаленно, решать повседневные вопросы онлайн на скорости до 80 Мбит/c.

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Инженеры «МегаФона» развернули инфраструктуру связи с учетом перспективы роста микрорайона. Оборудование поддерживает сразу несколько диапазонов частот 4G и рассчитано на высокую нагрузку. Решение позволило охватить сигналом зону радиусом до километра и покрыть отдаленные помещения, подъезды, лифтовые. Уже сейчас новоселы активно используют сервисы, требующие большой пропускной способности — от соцсетей до игр и видеоконтента.

«Переезжая в новое жилье, люди рассчитывают на привычный цифровой комфорт. Особенно это важно для фрилансеров, которые работают непосредственно из дома. Мы учли запросы абонентов и усилили покрытие в районе проспектов Врача Сурова и Академика Филатова. Уже в первый месяц в локации прокачали 16,5 ТБ — объем более 11 тыс. фильмов в разрешении для смартфона», — сказал директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

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