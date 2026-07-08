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«ВсеИнструменты.ру» запустили оплату бизнес-картами для компаний

Возможности оплаты для корпоративных клиентов расширил онлайн-гипермаркет для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру». Теперь юридические лица могут оплачивать заказы корпоративными банковскими картами напрямую в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении, а также при выдаче товаров в пунктах выдачи. Благодаря оплате бизнес-картами компании смогут ускорить процесс закупок. Об этом CNews сообщили представители «ВсеИнструменты.ру».

Запуск оплаты бизнес-картами позволит компаниям быстрее оформлять заказы и сократить количество ручных операций. Ранее при оплате по счету клиенту необходимо было дождаться выставления счета, провести платеж через интернет-банк и ожидать его подтверждения. При оплате корпоративной картой заказ переходит в обработку сразу после подтверждения платежа.

Новый способ оплаты упрощает процесс срочных и внеплановых закупок, включая оплату в ПВЗ. Также будет возможность оплачивать заказы в рамках лимитов, установленных регламентами внутри компаний клиентов. Оплата встроена в стандартный процесс оформления заказа в личном кабинете и мобильном приложении «ВсеИнструменты.ру».

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По предварительным оценкам «ВсеИнструменты.ру», в ближайшие полгода оплату бизнес-картами могут начать использовать около 40 тысяч корпоративных клиентов. Функционал доступен компаниям любого размера — от малого бизнеса до крупных предприятий. При этом для клиентов сохраняется стандартный комплект бухгалтерских документов. После оплаты бизнес-картой закрывающие документы и счета формируются в стандартные сроки.

«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы для корпоративных клиентов, чтобы сделать закупки быстрее и удобнее. Оплата бизнес-картой сокращает время между согласованием и началом обработки заказа: сотруднику не нужно ждать выставления счета, проведения платежа через интернет-банк и его подтверждения. Это особенно важно для срочных и внеплановых закупок: заказ можно сразу оплатить в личном кабинете, мобильном приложении или при получении в пункте выдачи. При этом компании сохраняют привычный документооборот и стандартный комплект бухгалтерских документов», — сказал Сергей Кузин, директор продаж корпоративным клиентам «ВсеИнструменты.ру».

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