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«Антиплагиат» стал умнее

Компания «Антиплагиат» обновила ИИ-детектор, благодаря которому улучшила выявление ИИ-генераций в научных и академических текстах и оптимизировала прежний анализ авторских текстов. Детектор стал чувствительнее к ИИ-фрагментам: лучше выявляет нейросети там, где прежняя модель их не фиксировала, и таким образом точнее отличает сгенерированные тексты от работ, написанных человеком. Об этом CNews сообщили представители компании «Антиплагиат».

Кроме того, улучшен подход к анализу текстов с ИИ-генерацией: сведено до минимума число ложноположительных срабатываний. Если ранее их доля составляла всего 1,55% по документам, то после обновления показатель снизился еще до 0,15%. В расчете по символам показатель оптимизирован с 0,08% до 0,005%.

«Важно понимать, что сегодня ни один ИИ-детектор в мире не может гарантировать стопроцентную точность. Нейросети развиваются очень быстро, стремительнее, чем ИИ-детекторы, и наша задача – постоянно донастраивать инструменты и повышать качество анализа. Это обновление – лишь часть нашей работы по развитию академической честности в эпоху генеративного ИИ. Сегодня системе образования нужны решения, которые позволяют понимать не только наличие признаков ИИ, но и характер его использования. Мы хотим, чтобы система помогала преподавателю максимально подробно увидеть возможные риски, а студенту – не бояться необоснованных обвинений там, где работа действительно была написана человеком», – сказал исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков.

Именно поэтому «Антиплагиат» развивает новое решение под рабочим названием «Антиплагиат 2.0», куда в том числе войдет обновленный ИИ-детектор. Задача «Антиплагиат 2.0» – перейти от простой детекции к прозрачности применения ИИ в конкретном тексте: он покажет, как создавалась работа, какие фрагменты могли быть подготовлены с использованием нейросетей и в каком процентном соотношении.

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«Мир быстро меняется, а вместе с ним и подходы к образованию. Уже нет стремления запрещать использование нейросетей. Наша цель – создать среду, где работа студента с ИИ будет прозрачной и осознанной, оставаясь в рамках регламентов. ИИ должен помогать студенту обрабатывать материал, формулировать мысли, ускорять процессы и готовиться к защите, но не писать работу за него. Преподавателю же всё должно быть видно: какой ИИ использовался для работы над какими фрагментами, сколько времени ушло на задачу. Детекция ИИ – это лишь один из первых кирпичиков, который ляжет в основу новейшего подхода работы с ИИ в науке и образовании, который в ближайшей перспективе станет отраслевым стандартом», – отметил директор по продукту компании «Антиплагиат» Сергей Зеленов.

Тестирование проходило на выборке из 1500 документов: анализировались как тексты, написанные человеком, так и материалы с ИИ-генерацией. Для генерации тестовых текстов применялось порядка 10 языковых моделей и их версий.

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