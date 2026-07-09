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Единое окно финансов: «Сбер» и «1С» обновили среду интеграции для бизнеса

Корпоративным клиентам «Сбера», использующим приложения «1С», не нужно переключаться между «1С» и интернет-банком — все операции можно выполнять в едином интерфейсе. Платформа «СберБизнес» и новые версии приложений «1С» теперь напрямую интегрированы в рамках сервиса «1С:ДиректБанк» через новые протоколы и технологию банка Sber API.

Бухгалтерам не нужно выполнять лишние рутинные действия: создавать платёжное поручение в «1С», вручную переносить данные в интернет-банк, авторизоваться в «СберБизнесе» для отправки платежа и возвращаться обратно в «1С», чтобы проверить их статус. В скором времени помимо платёжных поручений появится возможность отправки зарплатных реестров.

Платёжные поручения отправляются из «1С» мгновенно. Статус каждого платежа также виден в «1С». Всё необходимое для работы с финансами сосредоточено в одном месте. Это исключает ошибки при ручном вводе данных и экономит время.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Задача «Сбера» как лидера цифровой трансформации — не просто внедрять отдельные инструменты, а повышать эффективность бизнеса за счет автоматизации процессов, минимизации рутинных задач и упрощения клиентского пути в каждодневной работе. Мы понимаем, что технологии — это фундамент, который даёт бизнесу скорость и удобство. Поэтому «Сбер» предложил бесшовный опыт для учета и бюджетирования своих финансовых потоков. Наша разработка, которую уже используют более пяти тысяч клиентов, высвободит десятки трудовых часов в работе бухгалтеров и казначеев российских компаний».

Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?
Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить? цифровизация

Чтобы подключить сервис, клиенту достаточно зайти в интернет-банк «СберБизнес», выбрать Sber API в разделе «Все продукты и услуги», принять условия использования и выбрать тип интеграции «Компаниям».

Sber API — набор инструментов для прямой интеграции со «Сбером». На сегодняшний день его выбрали более 13 тыс. российских компаний. В системе доступно свыше 670 сервисов, включая работу с выписками, платёжными поручениями, зарплатными проектами и аккредитивами.

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