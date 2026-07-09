Интернет-магазины получили доступ к аналитике своих позиций относительно похожих бизнесов в «Поиске Яндекса»

В «Яндекс Товарах» интернет-магазины теперь могут не только отслеживать свои показатели в «Поиске» — например, показы и клики, — но и сравнивать их со средними показателями по своему сегменту рынка. Это можно делать с помощью нового инструмента «Средние показатели по рынку». Он показывает статистику по магазинам, схожим по ассортименту, трафику, аудитории и географии. Инструмент использует обезличенные данные о магазинах и автоматически формирует список сайтов для сравнения, исключая из него нерелевантные площадки, например крупные маркетплейсы.

С новым инструментом ритейлеры смогут оценить, как они представлены в выдаче «Поиска». Это поможет понять, как улучшить свои позиции в ней, чтобы привлекать больше клиентов. Сегодня многие люди ищут товары в «Поиске»: каждый месяц им пользуются 110 млн человек, и более 70 млн из них находят и выбирают товары с помощью сервиса.

Инструмент решает проблему, с которой может столкнуться любой бизнес, в том числе малый и средний, — это нехватка объективных данных по своей нише на рынке и в результате неэффективные траты маркетингового бюджета. В «Средних показателях по рынку» можно увидеть данные двух типов: «Потенциал роста» показывает, насколько магазин отстает от похожих площадок по разным показателям в поисковой выдаче, а «Топ-категория» — насколько он их опережает по показам. В итоге бизнес может перераспределить бюджет на продвижение так, чтобы сократить отставание, или внести другие изменения в маркетинговую стратегию. Магазин также может понять, нужно ли сфокусироваться на росте конверсии в заказы в тех категориях товаров, в которых он лидирует по показам в «Поиске», — чтобы не упустить трафик.

Новый инструмент сравнивает интернет-магазины по четырем показателям: показам, кликам, CTR (Click-Through Rate — соотношение числа кликов по объявлению к его показам) и средней позиции в выдаче «Поиска». Данные можно смотреть как по широким, так и по узким товарным категориям — например, «Одежда» или «Прямые женские джинсы».

Группы товаров инструмент определяет автоматически на основе своего дерева категорий и с учетом данных, которые магазины передают «Поиску» в фидах — файлах с информацией об их ассортименте. Это позволяет объективно сравнивать площадки даже в тех случаях, когда названия категорий в «Поиске» не совпадают с теми, которые используются в том или ином магазине.

Инструмент «Средние показатели по рынку» уже доступен в личном кабинете «Яндекс Товаров» для всех зарегистрированных продавцов.