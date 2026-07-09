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Корпорация «ГРИНН» снизила стоимость ИТ-закупок до 40% за счет перехода на электронные торги

Корпорация «ГРИНН», управляющая сетью из 27 продовольственных гипермаркетов и портфелем коммерческой недвижимости общей площадью более 1 млн кв. метров, сократила расходы на ИТ-закупки до 40% после перехода на электронные торги. В компании работает более 5000 сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Бидзаар».

Ранее закупки компьютерной техники, периферии и торгового оборудования велись по привычной для рынка схеме: ИТ-менеджер запрашивал предложения у двух-трех знакомых поставщиков и выбирал наиболее выгодное. Узкий пул контрагентов не позволял понять, насколько предложенная цена соответствует рыночной.

После перехода на электронную торговую площадку bidzaar круг поставщиков расширился, а торги стали проходить с реальной конкуренцией. По данным компании, более чем в 90% тендеров теперь участвуют не менее трех поставщиков, а примерно в 80% процедур цена снижается не менее чем за 10 шагов торга. Экономия только за счет снижения цены доходит до 20%, а с учетом перехода на постоплату — до 40%. За три года работы пул подрядчиков обновился на 85%.

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«Я как-то торговал около 100 МФУ. Цена у крупного поставщика на сайте была 50 тыс. руб. за штуку, на торгах рассчитывал увидеть хотя бы 48 тыс., а в итоге провели закупку у того же поставщика по 36 тыс. руб. за штуку», — сказал директор по ИТ корпорации «ГРИНН» Кирилл Шептун. По его словам, при обновлении прошивок на 550 кассах сети цена снизилась с 5000 до 830 руб. за кассу.

Закупки в компании ведет один сотрудник: за счет стандартизированного процесса и автоматического подбора поставщиков на площадке отдельный штат закупщиков не нужен.

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