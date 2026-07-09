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Пользователи могут создавать публичные каналы в Max

Создать публичный канал или сделать из приватного канала общедоступный можно на устройствах Android. В ближайшие дни такие возможности появятся у пользователей десктопной и веб-версий мессенджера. Об этом CNews сообщил представитель нацмессенджера.

Для создания публичного канала в Max необходимо: перейти в раздел «Чаты» и нажать на «+» в верхней части экрана; выбрать опцию «Создать канал» добавить фото, название и описание; подтвердить создание канала; перейти к «Цифровому ID» и нажать кнопку «Добавить документы»; перевести тип канала в «Публичный» и придумать ссылку с никнеймом.

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Сделать приватный канал публичным можно также в настройках канала. Пользователи, у которых нет «Цифрового ID», смогут подключить его в процессе создания публичного канала или в профиле Max — в приложении на мобильном устройстве.

В июле количество публичных и приватных каналов в Max превысило 10 млн, а их суммарная аудитория достигла 430 млн подписчиков.

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