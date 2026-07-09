Поступление в вуз онлайн: более 2 млн заявлений на «Госуслугах»

Весь процесс поступления — от подачи заявления до выдачи согласия на зачисление — позволяет контролировать сервис «Госуслуг» «Поступление в вуз онлайн». Каждый час с его помощью подается более 5 тыс. заявлений. Всего за 2,5 недели приемной кампании на портале их было обработано более 2,3 млн. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В среднем абитуриенты поступают в два вуза, но на «Госуслугах» они могут выбрать и больше институтов или университетов.

Как работают с заявлениями на «Госуслугах»: 2,1 млн заявлений — изначально подано на портале; 230 тыс. заявлений — отслеживалось или редактировалось на портале после офлайн-подачи

На «Госуслугах» работает сервис «Подбор вуза», который помогает найти подходящее место обучения по разным параметрам: результатам профориентации, предметам и баллам ЕГЭ, расположению вуза, наличию общежития и другим условиям. Им воспользовались почти 8 млн человек. Это как поступающие в этом году абитуриенты, так и, например, ученики старших классов, которые только готовятся к поступлению.

Топ-5 направлений по количеству поданных заявлений: экономика, менеджмент, юриспруденция, лечебное дело, информатика и вычислительная техника.

С 2026 г. иностранцы могут дистанционно поступить в российские вузы еще до того, как приедут в Россию и оформят все необходимые документы. Для этого им нужно зарегистрироваться в приложении Госуслуг для иностранцев — ruID. Таким способом подано уже 4 тыс. заявлений. Еще 10 тыс. заявлений иностранцы подали непосредственно на «Госуслугах».

Вузы будут принимать заявления на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование на бюджет до 25 июля 2026 г., на платные отделения — по решению вуза. Сроки приема в магистратуру и аспирантуру учебные заведения устанавливают сами, уточнить их можно с помощью сервиса «Подбор вуза» и непосредственно в вузах.