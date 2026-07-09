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В сердце нанайской культуры «МегаФон» разогнал 4G

Жители небольшого нанайского села Джари в Хабаровском крае теперь могут комфортно выходить в Сеть. Инженеры «МегаФона» построили в поселении базовую станцию, обеспечив стабильное LTE-покрытие и средние скорости мобильного интернета 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый телеком-объект улучшил качество мобильной связи оператора, ранее жители села пользовались 4G от базовой станции в селе, расположенном в двух километрах. Джари — небольшое этническое поселение рядом с районным центром Троицкое. Здесь работает центр нанайской культуры, где обучают ремеслам, выделке и шитью из рыбьей кожи, резьбе по дереву и кости, а также традиционной вышивке. Для местных жителей и туристов проводятся национальные праздники и фестивали.

Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?
Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить? цифровизация

Оборудование базовой станции работает в нескольких частотных диапазонах. Это дает высокие интернет-скорости, а также стабильное покрытие на всех улицах села. Местные жители могут удаленно получать государственные услуги, делать онлайн-покупки, пользоваться банковскими приложениями и общаться в мессенджерах. Помимо этого, качественная современная цифровая связь поможет активнее рассказывать о культурных традициях нанайцев. Также в Джари расширена зона обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети.

«Установка дополнительной базовой станции в Джари позволила нам перераспределить емкость сети в этой локации. Теперь у двух соседних поселений есть собственные источники 4G, а качество голосовой связи и мобильного интернета не уступает тому, что есть в городах края», — отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

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