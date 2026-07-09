Все через GPT: скамеры предлагают зарабатывать по 300 евро в день с помощью инвест-ботов

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новый сценарий финансового мошенничества. Через поддельные новости злоумышленники распространяют рекламу несуществующих инвестиционных ИИ-платформ, которые действуют как чат-боты под реальными и выдуманными брендами нейросетей. Об этом CNews сообщили представители F6.

Посетителям таких ресурсов обещают доход от инвестиций по 300 евро в день и просят указать свои контактные данные. Специалисты F6 обнаружили 64 мошеннических сайта, нацеленных на пользователей в России, Казахстане, Польше и Болгарии. Около 80% скам-ресурсов, которые маскируются под нейросети для инвестиций, используют бренды ИT-компаний, 18% – банков и 2% – социальных медиа.

«Умный робот» угрожает вашему бюджету

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили новую схему инвестиционного мошенничества. Киберпреступники предлагают зарабатывать деньги в «ленивом» режиме с помощью ИИ и обещают «официальный доступ на мировые рынки через искусственный интеллект».

Злоумышленники создали сеть поддельных сайтов, которые действуют как чат-боты под брендами реальных и вымышленных нейросетей. Среди них – ChatGPT, Telegram AI, Boost AI, а также ИИ-платформы под брендами ведущих банков Казахстана и Израиля.

Такие чат-боты действуют по одному шаблону: они представляются «умным роботом» или «настроенными торговыми алгоритмами» от известного бренда и предлагают ежедневно зарабатывать по 200-300 евро или долларов. Размер обещаемого заработка и валюта зависит от того, на пользователей какой страны направлена атака. Мошеннические чат-боты позиционируются как «официальная поддержка пользователей автономного доходного робота от <бренда>».

Некоторые фальшивые чат-боты сразу просят пользователей указать свои контактные данные: имя и фамилию, адрес электронной почты и мобильный номер. Другие предлагают «посмотреть, как зарабатывать по <трехзначная сумма евро> в день». Третьи вначале требуют ответить, есть ли у пользователей опыт «торговли на биржевом рынке с помощью искусственного интеллекта или торговых роботов».

Еще один тип мошеннических сайтов, который обнаружили специалисты F6, предлагают пользователям «рассчитать доходность инвестиций» на фальшивой ИИ-платформе. Например, поддельный чат-бот GPT Trade имитирует графики торговых операций, которые якобы проводятся в режиме реального времени «на основе лицензированных AI-технологий», и демонстрирует доступный заработок в 299 евро в день. Для завершения регистрации пользователям предлагается ввести контактные данные, чтобы пользователю могли перезвонить якобы из «поддержки». На самом деле звонок поступит от оператора мошеннического колл-центра.

Это стандартная для инвестскама схема. Задача злоумышленников – убедить пользователя вложить деньги, обещая быстрое увеличение капитала. После первого денежного перевода мошенники усиливают психологическое давление, провоцируя пользователя вносить большие суммы до тех пор, пока он не исчерпает финансовые ресурсы или не поймет, что его обманули.

Скам на доверии к нейросетям

Специалисты F6 обнаружили 64 мошеннических ресурса, которые задействованы в этой схеме. Большинство из них – на русском языке, однако есть и сайты, которые нацелены против пользователей в Казахстане, Польше и Болгарии.

Например, польских пользователей атакуют предложениями под брендом ChatGPT Trade. В этой разновидности мошеннической схемы чат-бот показывает, как «платформа» зарабатывает 199 евро в день на торговле акциями Tesla и проводит успешные сделки. Злоумышленники используют такой же шаблон и на русском языке. Отличительная особенность указанного сценария – форма регистрации недоступна для граждан Украины.

В другой варианте этой схемы мошеннический чат-бот представляется новой версией платформы TradeGPT. Ее отличительная особенность – после отправки заявки на платформе пользователя убеждают предложат связаться с менеджером по Telegram или W******p под предлогом получения на «платформе» дополнительного «бонуса» в 50 евро.

Реклама мошеннических инвест-ботов распространяется через поддельные новости на фальшивых сайтах СМИ. Например, одна из таких приманок сообщает, что британский миллиардер заработал на несуществующей платформе для инвестиций целое состояние, получая пассивный доход. Однако все ссылки в подобных публикациях ведут на скам-платформу.

Также скамеры активно продвигают сайты фальшивых инвестиционных платформ через популярные поисковые сервисы. Мошеннические сайты несуществующих нейросетей индексируются в поисковой выдаче, они попадают в первые строки. Информацию, которая содержится на фальшивых ресурсах, иногда цитируют ИИ-инструменты поисковых сервисов – этот фактор повышает для пользователей риск перейти на сайт со скамом случайно или по невнимательности. Для повышения доверия к таким платформам злоумышленники даже накручивают отзывы якобы от реальных пользователей.

По данным F6 Digital Risk Protection, из 64 обнаруженных скам-ресурсов большая часть – 86% – приходится на инвест-ботов, а 14% – на фальшивые сайты СМИ с поддельными новостями, которые перенаправляют пользователей на мошеннические ИИ-платформы. Около 80% фальшивых инвест-ботов используют бренды известных ИT-компаний, 18% – банков и 2% – социальных медиа.

«В этой схеме мошенники используют доверие пользователей к нейросетям, которые проникли во многие сферы жизни. ИИ для скамеров выступает не только как приманка, но и как удобный инструмент: с его помощью создают фальшивые чат-боты, новостные страницы и форумы, которые все больше похожи на легитимные, генерируют контент для них и автоматизируют процесс привлечения потенциальных жертв в схемы», – сказал Вячеслав Ходоров, аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

Рекомендации специалистов F6 по защите от мошенничества с инвестициями

Не верьте обещаниям высокого гарантированного дохода за короткий срок.

Если вы рассматриваете возможность принять участие в инвестиционном проекте, внимательно изучите предлагаемую информацию. Проверьте, существует ли указанный проект, нейросеть или платформа, например, на официальном сайте бренда. Если да, то обратите внимание на официальный домен платформы.

Доверяйте только проверенным источникам.

Не полагайтесь на скриншоты или сканы лицензий, размещенные на неофициальных сайтах — эти картинки легко подделать.

Внимательно относитесь к посещаемым интернет-ресурсам, проверяйте их домены с использованием whois-сервисов. Если сайт создан менее года назад или название домена не совпадает с тематикой сайта, велика вероятность, что ресурс используют мошенники.

Берегите свои персональные данные, включая ФИО, адреса электронной почты и мобильный номер: не указывайте их на сомнительных сайтах и ресурсах, которые посещаете впервые.

Храните свою финансовую тайну: не сообщайте никому данные своей банковской карты, коды и пароли из SMS. Не вводите эти данные на сайтах, которые посещаете впервые.

Не переводите деньги незнакомцам.

Помните, что инвестирование — всегда деятельность с повышенном риском, а реальная ожидаемая доходность будет значительно ниже той, которую обещают на сомнительных сайтах.

Брокерская деятельность в нашей стране контролируется государством. У брокера обязательно должна быть лицензия Банка России, список таких брокеров есть на сайте ЦБ. Там же указаны официальные интернет-ресурсы брокера. При этом иностранные брокеры тоже могут осуществлять деятельность в России только путем создания представительства и получения лицензии ЦБ. На сайте ЦБ есть черный список финансовых организаций с признаками нелегальной деятельности, в котором можно дополнительно проверить компанию.

Если вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут ее регуляторам для блокировки.