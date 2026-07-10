«Макс» добавил испаноязычную версию интерфейса приложения

Организовать видеозвонок, запустить опрос в групповом чате и настроить приватность профиля можно на испанском языке. Обновление упростит общение испаноговорящих пользователей «Макс», в том числе из Латинской Америки и Африки. Об этом CNews сообщили представители «Макс».

Поменять версию интерфейса на испанскую можно на устройствах Android. Для этого необходимо обновить приложение и изменить настройки в разделе «Язык приложения». В ближайшее время такая возможность появится в десктопной и веб-версии приложения.

Ранее в приложении «Макс» была реализована англоязычная версия интерфейса.

Регистрация в «Макс» доступна гражданам 40 государств, включая страны СНГ, а также Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. В июле 2026 г. количество иностранных пользователей в мессенджере превысило 10 млн. Активнее всего «Макс» скачивают в Узбекистане, Казахстане и Белоруссии. В топ-10 лидеров по скачиванию также вошли Армения, Азербайджан, Молдова, Индия и Турция.