«МегаФон»: свердловчане попали в десятку самых активных зрителей онлайн-кинотеатров

Жители Среднего Урала стали чаще смотреть новинки в онлайн-кинотеатрах. С начала 2026 г. трафик на популярные платформы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился почти в семь раз. Это один из самых заметных скачков в передаче данных среди регионов страны. Такой всплеск интереса зафиксировали специалисты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Свердловчане вошли в десятку наиболее активных «генераторов» трафика на онлайн-видеосервисах по стране. Также среди лидеров оказались жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Самарской области и Краснодарского края.

Пиковый объем передачи данных на Среднем Урале приходится на понедельник и субботу, когда зрители тратят на просмотр контента почти на 10% больше трафика, чем в будни. Повышенное внимание также зафиксировано в воскресенье. При этом наблюдается четкая динамика снижения активности в четверг и пятницу, что свидетельствует о формировании устойчивого паттерна потребления, приуроченного к началу уикенда.

Согласно данным собственного сервиса «МегаКино», объединяющего популярные онлайн-киноплощадки в одном пакете, главными ценителями кинотеатров в регионе стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Именно они лидируют по числу подключений данного сервиса.

«При помощи мобильного интернета свердловчане в числе первых могут увидеть новые эпизоды любимого сериала или горячие новинки в дороге или на отдыхе за городом. Не обязательно дожидаться киносеанса за большим домашним телевизором. Специалисты «МегаФона» последовательно модернизируют телеком-инфраструктуру, чтобы просмотр с мобильных устройств был комфортным в любой точке региона. Например, к летнему сезону запущены базовые станции для дачников в Верхней Пышме и Рудничном», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артем Цыпленков.