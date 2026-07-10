«МегаФон» усилил инфраструктуру связи в Карелии

В Республике Карелия «МегаФон» усилил инфраструктуру связи, модернизировав ряд телеком-объектов в жилых кварталах города горняков и на территории ГОКа. Костомукшане получили более широкую зону покрытия и стабильный сигнал 4G для общения, работы и отдыха в онлайне на скоростях до 40 Мбит/с.

В черте города инженеры оператора расширили LTE-покрытие, дополнив оборудование низкочастотным диапазоном. Сигнал стал дальше расходиться по территории и легче проникать внутрь помещений. Апгрейд сети затронул жилые кварталы с высокоэтажной застройкой, а также территории на въезде в город у посёлка Звёздный и озера Подкова.

Отдельное внимание уделили промышленной зоне: на территории фабрики и самого рудника увеличили пропускную способность сети и скорость передачи данных. Теперь работники могут звонить по технологии VoLTE с максимальной слышимостью собеседника, пользоваться привычными онлайн‑приложениями, банками и госпорталами.

Новый уровень цифрового комфорта появился и вдали от города, куда летом костомукшане отправляются на дачи и турбазы. Интернет ускорили в деревне Вокнаволок, а также у ж/д станции Кимасозеро — стало удобным совмещать отдых в окружении карельской природы с любимыми цифровыми сервисами, прослушиванием музыки онлайн и общением в Сети.

«В условиях северной тайги люди ценят не суетность, а стабильность и сохранение должного темпа — по такому принципу мы и строим инфраструктуру связи в регионе. А в таких промышленных центрах, как Костомукша, связь должна быть надёжным спутником и на предприятии, и дома, и на отдыхе. Поэтому мы последовательно расширяем и усиливаем сеть во множестве разных точек, чтобы людей везде сопровождал быстрый интернет и бесперебойная связь», — отметил директор «МегаФона» в Республике Карелия Михаил Бармотин.