CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС добавила скорости LTE-интернета в уральском Париже

МТС улучшила покрытие мобильной сети LTE в селе Париж Челябинской области. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета и емкость сети в населенном пункте, в том числе вблизи социальных учреждений, выросла более чем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС запустили в южноуральском Париже дополнительный диапазон LTE-900 с повышенной дальностью сотового сигнала. Теперь даже в часы высоких нагрузок на сеть сельчане могут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами и получать государственные услуги через интернет, не выезжая в столицу региона. Обновленная сеть LTE позволяет с комфортом общаться при помощи голосовых вызовов через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент, отправлять сообщения в социальных сетях. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона.

Рост скорости мобильного интернета также отметят путешественники из Челябинска и других регионов страны. С помощью быстрого LTE-интернета туристы смогут познакомиться с культурой нагайбаков – коренного малочисленного народа Южного Зауралья, вышедшего из среды волго-уральских татар, и узнать больше о победе над Наполеоном, в честь которой населенный пункт и получил французское название.

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026
От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 цифровизация

«Улучшение связи и расширение емкости сети LTE – это системная работа, которую мы ведем по всей Челябинской области. Мы обновляем инфраструктуру как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Южноуральский Париж ежегодно принимает тысячи туристов в дни проведения спортивных и культурных фестивалей, поэтому в селе также важно наращивать скорость передачи данных не только для жителей, но и для гостей. Мы продолжим модернизацию инфраструктуры, чтобы мобильный интернет оставался быстрым и стабильным в любой точке Южного Урала», – отметил директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

С начала 2026 г. МТС ускорила мобильный интернет LTE в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Бакале, Карталах, Усть-Катаве и других городах Челябинской области. Также технические специалисты компании расширили фиксированную сеть, открывающую доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с, в новостройках Челябинска и Магнитогорска.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете»

В России исчез один из последних способов доступа в полноценный интернет

Продавцы жилья считают сайты с объявлениями слишком дорогими

Wildberries в шесть раз взвинтила цену на перевозки между складами

Половина клиник России ведет дела через Telegram. Им грозят штрафы

«Яндекс» создал карту наличия бензина и очередей на заправках. Воспользоваться может каждый

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще