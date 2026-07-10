МТС обеспечила мобильным интернетом более трех тысяч сельчан Курганской области

МТС запустила сеть 4G в села и деревнях нескольких районов Курганской области. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования мобильный LTE-интернет появился в сельской местности Сафакулевского, Белозерского, Альменевского и Целинного муниципальных округов Зауралья. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Покрытие мобильной сети LTE впервые охватило села Косолапово, Юламаново, Боровянка, Сулейманово и другие населенные пункты Зауралья. Связисты МТС обеспечили интернетом не только жилые массивы, но и общеобразовательные школы, ФАПы, дома культуры и магазины.

После проведенных технических работ жители и гости этих поселков могут с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами – дистанционно работать и учиться, пользоваться госуслугами, маркетплейсами и банковскими сервисами, смотреть фильмы и видеоролики в онлайн-кинотеатре и на стриминговых платформах, совершать звонки с помощью технологии VoLTE с чистым звуком и возможностью одновременно разговаривать и не прерывать интернет-сессию.

«В этом году мы разместили дополнительное оборудование на трассах Курганской области и улучшили покрытие сигнала LTE сразу на нескольких автодорогах для комфорта и безопасности автомобилистов, улучшили покрытие мобильного интернета в крупных городах. Помимо этого, МТС постоянно расширяет сеть в промышленных центрах, чтобы предприятия могли внедрять в свою работу решения на базе интернета вещей, видеонаблюдения и видеоаналитики, других цифровых технологий. Сельская местность – не исключение. Для нас важно, чтобы современные онлайн-сервисы были доступны каждому зауральцу, поэтому уже в этом году мы продолжим улучшать связь в сельской местности и расширять покрытие LTE-интернета в курганских и деревнях», – отметила директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.