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На «WB Ресейл» появилась постоплата

Wildberries (входит в группу RWB) расширяет возможности сервиса C2C-продаж «WB Ресейл». Теперь покупатели смогут оформлять товары из раздела с использованием постоплаты, оплачивая заказ после его получения. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Новая возможность стала очередным этапом развития сервиса, который продолжает активно расти. Сегодня на платформе размещено уже около 1,5 млн активных объявлений, ежемесячно пользователи публикуют сотни тысяч новых товаров. Кроме того, «WB Ресейл» демонстрирует стабильный рост интереса к сервису со стороны новых пользователей: каждый месяц к нему присоединяются свыше 100 тыс. новых продавцов и покупателей.

Наиболее востребованными категориями в сервисе остаются одежда, книги и обувь. При этом уровень успешных сделок превышает 83%, что подтверждает высокий уровень доверия пользователей к платформе.

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Сервис «WB Ресейл» интегрирован в экосистему Wildberries: объявления размещаются непосредственно внутри маркетплейса, а оформление заказа, доставка и получение товара проходят по привычному для пользователей сценарию через инфраструктуру платформы.

Использование постоплаты делает покупки в «WB Ресейл» удобнее и безопаснее. Покупатель оплачивает товар только после его получения, а проведение сделки через инфраструктуру Wildberries обеспечивает дополнительную защиту интересов обеих сторон — как продавца, так и покупателя.

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