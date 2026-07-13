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«1С-Рарус» помог Smartlink повысить эффективность торговли на маркетплейсах

«1С-Рарус» настроил интеграцию «1С:Управление торговлей» с маркетплейсами. Это позволило обеспечить актуальность остатков на торговых площадках, ускорить обработку заказов и улучшить обслуживание клиентов. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Компания Smartlink является официальным дистрибьютором брендов бытовой техники и работает на популярных площадках: Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». Раньше операциями на маркетплейсах управляли через собственный сайт, но функций CMS было недостаточно, чтобы поддерживать актуальную информацию об остатках на торговых площадках. Из-за этого в карточках товаров покупатели могли видеть больше остатков, чем было на самом деле.

Чтобы повысить эффективность онлайн-торговли, сократить количество ошибок и улучшить обслуживание клиентов, решили настроить интеграцию между маркетплейсами и используемой учетной программой — «1С:Управление торговлей».

За настройкой интеграции Smartlink обратились в компанию «1С-Рарус». Сначала специалисты «1С-Рарус» обновили «1С:Управление торговлей» до актуального релиза, сохранив при этом все кастомные отчеты компании.

Затем настроили интеграцию с Ozon — при помощи встроенного в «1С» модуля; «Яндекс Маркет» — с использованием модуля «Яндекс»; Wildberries — по API.

Результаты проекта

Обеспечили соответствие остатков в «1С:Управление торговлей» и на маркетплейсах. Остатки выгружаются по позициям номенклатуры и складам.

Настроили автоматическую загрузку заказов из маркетплейсов в систему «» по модели FBS. В результате удалось сократить время обработки заказов.

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Добавили возможность для менеджеров Smartlink самим проставлять даты отгрузки заказов. Это позволяет корректно рассчитывать даты доставки и не подводить ожидания клиентов.

Настроили автоматическую загрузку цен в систему «1С» из внешнего файла для проверки курса валют и правильного расчета стоимости товаров.

Внедрили отдельное АРМ для согласования отгрузок оптовым клиентам и предотвращения ошибок в таких заказах.

Зохраб Сафаров, финансовый директор Smartlink: «После настройки интеграции с маркетплейсами мы перестали жить в режиме постоянных правок и ручных обновлений: система делает это за нас, а наши менеджеры сосредоточились на продажах и работе с клиентами».

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