Исследование VK WorkSpace: аудитория сервиса «Доска» за год выросла вдвое

Команды используют онлайн-доски не только для обсуждения идей: на них описывают процессы, анализируют стратегии и проектируют пользовательский опыт. Самый активный день для работы с досками — вторник, а среди шаблонов лидируют бизнес-инструменты: диаграммы процессов, карты концепций и воронки продаж. Об этом CNews сообщили представители VK.

Для исследования использовались обезличенные данные об активности пользователей сервиса «Доска» VK WorkSpace за II квартал 2025 г. и II квартал 2026 г.

Онлайн-досками стали пользоваться чаще

Активная аудитория «Доски» VK WorkSpace за последний год выросла вдвое. По итогам II квартала 2026 г. пик активности пришелся на вторники: в этот день недели аудитория досок на 33% больше, чем в среднем в другие дни недели. При этом самый большой прирост в популярности показали четверг и пятница: среднее количество пользователей в эти дни увеличилось соответственно на 151% и 147% год к году. Команды стали чаще использовать доски не только в начале недели для планирования, но и на протяжении всего рабочего цикла: для синхронизаций, обсуждения задач, фиксации договоренностей и подведения промежуточных итогов.

Команды генерируют больше идей на досках

Стикер — основной элемент мозговых штурмов и ретроспектив: каждый участник фиксирует свою идею, а затем команда группирует и обсуждает результаты. За II квартал 2026 г. пользователи добавили более 1,5 млн стикеров.

При этом на досках много структурированного контента: около 3 млн фигур и 2,5 млн текстовых блоков за квартал. Команды комбинируют свободный формат обсуждения с построением диаграмм и схем.

В топе шаблонов — инструменты для бизнес-процессов

Самым популярным шаблоном II квартала 2026 г. стала UML Activity Diagram — диаграмма, которая показывает последовательность шагов в рабочем процессе: на ее долю пришлось 13% от всех добавлений шаблонов на доски. На втором месте — шаблон «Карта концепций» (12%), на третьем — «Воронка продаж» (11%). Растет популярность бизнес-шаблонов для проектирования процессов, в том числе трех новых — карта пути клиента, SWOT-анализ и шаблон для проектирования бизнес-модели.

«Доска в составе платформы VK WorkSpace стала полноценной рабочей средой для визуализации и совместной работы. На онлайн-досках проектируют процессы, разрабатывают стратегии, готовят встречи. Мы продолжаем развивать сервис, исходя из потребностей пользователей: добавляем новые шаблоны и расширяем сквозные сценарии с другими сервисами цифровой среды. Доска теперь доступна в супераппе вместе с другими сервисами цифровой среды VK WorkSpace — ссылки на доски из писем, чатов и календарных событий открываются прямо в приложении», — отметил руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.