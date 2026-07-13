CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
|

«Московская биржа» запустила скринер для подбора облигаций в режиме реального времени

С 13 июля 2026 г. инвесторы получили инструмент для подбора долговых инструментов в свои портфели – скринер облигаций. Об этом CNews сообщили представители «Московской биржи».

Сегодня на «Московской бирже» доступно более 4 тыс. выпусков облигаций 500 эмитентов: от ОФЗ до сложных корпоративных бумаг. Все они представлены в созданном Московской биржей скринере.

Главные возможности нового сервиса: гибкая настройка – фильтрация по доходности, рейтингу, сроку, типу купона, валюте и ликвидности; актуальность – данные обновляются в режиме реального времени напрямую из торговой системы; прозрачность – учет статуса инвестора (доступность для квалифицированных и неквалифицированных участников).

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Рынок долговых инструментов демонстрирует уверенный рост: объем вторичных торгов облигациями за первое полугодие 2026 г. составил 13,2 трлн руб., что в 1,5 раза больше показателей 2025 г. Скринер поможет инвесторам эффективнее ориентироваться в растущем потоке возможностей.

Долговой рынок «Московской биржи» – центр привлечения средств для российских компаний. На «Московской бирже» торгуются облигации, объем в обращении которых составляет почти треть ВВП. Линейка из более 4 тыс. инструментов, выпущенных 500 эмитентами, включает в себя ОФЗ, корпоративные облигации, а также сложные долговые инструменты. Более 1,7 млн частных инвесторов торгуют облигациями на «Московской бирже».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете»

Мессенджер «Макс» попал под санкции «за шпионаж». VK тоже зацепило

Потерпел фиаско онлайн-сервис для продвижения русскоязычных продавцов в США на Amazon

Российские компании научились защищаться. Утечек данных стало вчетверо меньше

На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев

В России исчез один из последних способов доступа в полноценный интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще