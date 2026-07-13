Сибирский провайдер «Орион Телеком» внедрил корпоративный мессенджер eXpress

Телекоммуникационная компания «Орион Телеком» ведет рабочее взаимодействие в корпоративном мессенджере для бизнеса eXpress. Решение успешно работает в компании с 2025 г. и уже охватывает 200 сотрудников. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

До внедрения eXpress в компании отсутствовал единый корпоративный инструмент коммуникаций. При выборе российского продукта основным требованием со стороны заказчика были удобство, надежность и защита данных, которые бы соответствовали высоким стандартам безопасности для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Платформа eXpress была выбрана благодаря возможности развертывания на собственных серверах (on-premise), встроенному сквозному шифрованию и наличию сертификата ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Интерфейс решения был интуитивно понятен и не потребовал от пользователей в компании дополнительного обучения.

«Мы искали решение, которое обеспечит нам независимость от иностранных сервисов, высокий уровень безопасности и удобство ежедневной работы. eXpress полностью соответствовал этим требованиям. В eXpress мы получили современный инструмент, который уже доказал свою эффективность у ведущих российских компаний», — сказал исполнительный директор «Орион Телеком» Денис Якунин.

На момент середины 2026 г. заказчик активно использует два ключевых модуля: защищенный корпоративный мессенджер (личные и групповые чаты, передача файлов, быстрый поиск сотрудников в корпоративном каталоге) и видеоконференцсвязь (до 512 активных участников, демонстрация экрана, запись и расшифровка встречи). В дальнейшем «Орион Телеком» планирует расширить количество лицензий до 1 тыс. пользователей. Также рассматривается подключение дополнительных возможностей платформы — мини-приложений (смартаппов) почты и календаря для создания единого цифрового рабочего пространства.