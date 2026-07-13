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В России запущен бесплатный онлайн-планировщик ремонта, рассчитывающий полную смету за 15 секунд

Платформа «СтройБиржа» открыла для всех пользователей Smart Plan — бесплатный браузерный планировщик квартиры с автоматическим расчетом сметы на ремонт. Сервис работает в 36 городах России; с начала 2026 г. через него рассчитано более 1200 квартир.

Ключевое отличие Smart Plan от распространенных «калькуляторов за квадратный метр» — расчет по реальной геометрии квартиры. Пользователь загружает план БТИ или выбирает готовый шаблон планировки своей новостройки, размечает помещения и получает детальную смету из 11 этапов работ с материалами и логистикой. Расчет занимает около 15 секунд.

В основе сервиса — расчетный движок на 439 правилах проектирования, который автоматически учитывает более 40 типовых «скрытых» работ: штробление под электрику, розетки по нормам, гидроизоляцию, грунтовку, подъем материалов на этаж и вывоз мусора. Именно эти позиции чаще всего становятся причиной удорожания ремонта на 30–40% относительно первоначальных обещаний подрядчиков.

«Ремонт начинается не с обоев — он начинается со страха перед итоговой цифрой. Мы сделали инструмент, который убирает этот страх технически: все, что обычно всплывает «допработами» в середине ремонта, посчитано заранее и стоит в смете с первого дня», — отметили в команде проекта.

Помимо 2D-конструктора, сервис включает 3D-режим с прогулкой по будущей квартире, выбором освещения и материалов отделки, а также экспорт сметы в PDF. Полученную смету можно использовать при работе с любыми подрядчиками либо разместить заказ на самой платформе.

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Экономическая модель «СтройБиржи» отличается от классических бирж услуг: комиссия платформы начисляется сверху и оплачивается заказчиком, а исполнитель получает полную сумму по смете. Отклики для мастеров бесплатны, оплата проходит поэтапно через механизм безопасной сделки с резервированием средств, на приёмку каждого этапа отводится 72 часа, спорные ситуации рассматривает арбитраж платформы.

По данным платформы, средняя стоимость ремонта в Москве в июле 2026 г. составляет: косметический — 8–13 тыс. руб./м², капитальный — 14–22 тыс. руб./м², ремонт новостройки — 16–26 тыс. руб./м², дизайнерский — 22–38 тыс. руб./м².

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