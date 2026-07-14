26 млн человек проверили наличие бензина с помощью сервиса Сбербанка

С момента запуска сервисом Сбербанка для поиска топлива на АЗС воспользовались 26 млн человек. Решение работает на основе крупнейшего в России массива обезличенных платежных данных и охватывает 29 тыс. автозаправочных станций — от крупнейших городов и федеральных трасс до небольших населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Среди регионов наибольшую активность проявили жители Москвы — на них пришлось 8,21% всех пользователей. В число лидеров также вошли Санкт-Петербург (4,61%), Казань (3,69%), Краснодар (3,58%), Уфа (3%), Воронеж (2,9%) и Пермь (2,5%). Основную аудиторию сервиса составили люди в возрасте 35–56 лет. Среди них 66% — мужчины, 34% — женщины.

Кроме этого, высокий интерес пользователей потребовал готовности инфраструктуры к повышенной нагрузке. Системы кибербезопасности Сбербанка обеспечили защиту сервиса от подозрительной активности, попыток несанкционированного доступа, сканирования ресурсов и других видов сетевых и прикладных атак.

Пользователям также стала доступна информация о наличии конкретных видов топлива. Сервис показывает, есть ли на выбранной АЗС бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98 и другие виды топлива. Это позволяет заранее выбрать подходящую станцию и избежать лишних остановок в пути.

Сервис уже доступен в приложении «Сбербанк Онлайн». Пользователи, которые ранее добавили автомобиль в приложение, могут перейти к нему из раздела «Авто». Если автомобиль не добавлен, сервис доступен в разделе «Для жизни». Также воспользоваться сервисом можно в веб-версии. Картографической платформой проекта выступает 2ГИС. Информация обновляется автоматически по мере поступления новых обезличенных платежных данных.

В дальнейшем возможности сервиса продолжат расширяться. Пользователи смогут видеть ориентировочную загруженность автозаправочных станций, что поможет выбирать не только нужную АЗС, но и наиболее удобное время для заправки.