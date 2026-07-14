Более 200 млрд рублей составляют потери авторов образовательных курсов от нелегальных «сливов»

ИТ-сервис Gorodissky IP Security выявил в интернете более 9 млн нелегально распространяемых образовательных продуктов. Результаты мониторинга показали, что рынок «сливов» в России превратился в полноценную теневую индустрию. Под угрозой оказались авторы любого уровня: от новичков с первым интенсивом до блогеров-миллионников.

Специалисты сервиса проанализировали более 80 крупных пиратских площадок, большинство из которых работают по модели «библиотеки». То есть пользователям не продают курсы по отдельности, а предлагают годовой или вечный доступ ко всей базе сразу.

На одном таком ресурсе может храниться до 500 тыс. материалов: курсы, вебинары, книги, тренинги. Средняя стоимость подписки составляет 800 руб. Для сравнения: один легальный качественный курс стоит от 20 до 150 тыс. руб.

Масштаб проблемы иллюстрирует простой расчет. Один из ресурсов открыто заявляет о 200 тыс. зарегистрированных пользователей. Если предположить, что только 1% из них (2 тыс. человек) вместо покупки легального курса за 25 тыс. руб. оформят пиратскую подписку, потенциальная недополученная выручка авторов составит 50 млн руб.

Отслеживать «сливы» вручную невозможно из-за скорости обновления баз. В Gorodissky IP Security подчеркивают, что необходима автоматизированная система мониторинга в комплексе с последующей юридической работой. Такой подход позволяет выявлять нарушения, пресекать противоправную деятельность площадок и восстанавливать справедливость в отношении авторов.