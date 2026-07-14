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Больше миллиона голосов собрано на «Госуслугах» за Культурную столицу 2028 года

На «Госуслугах» продолжается народное голосование за Культурную столицу – 2028. На портале собрано уже более 1 млн голосов. Сделать свой выбор и повлиять на судьбу любимых городов можно до 30 ноября. Результаты народного голосования учитывают эксперты при определении финалистов и победителя конкурса. Город, набравший больше всего голосов на «Госуслугах», станет победителем в номинации «Народное голосование». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Текущие лидеры голосования: Великий Новгород – 121,7 тыс.; Ярославль – 93,4 тыс.; Краснодар – 85,1 тыс.; Владимир – 82,1 тыс.; Тула – 58,2 тыс.

Конкурс проходит в два этапа. По итогам первого будет сформирован список из восьми финалистов, среди которых на втором этапе эксперты определят победителя.

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Условия голосования: принять участие в народном голосовании могут граждане России с 14 лет; требуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»; выбрать можно до пяти городов.

Конкурс «Культурная столица года» проводится в четвертый раз и направлен на поддержку культурного развития регионов, раскрытие их самобытности и повышение туристической и экономической привлекательности городов. Ранее победителями становились Нижний Новгород, Грозный, в этом году звание Культурной столицы носит Омск, в 2027 г. оно перейдет Челябинску.

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