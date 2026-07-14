Маркетплейс «М.Видео» по итогам первого полугодия 2026 г. увеличил оборот в четыре раза год к году

«М.Видео» сообщает о сохранении высоких темпов роста собственного маркетплейса. По итогам первого полугодия 2026 г. оборот платформы превысил 17,7 млрд руб., увеличившись в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Рост обеспечили расширение ассортимента, развитие новых категорий, увеличение количества партнеров-продавцов и устойчивый рост спроса как на электронику и бытовую технику, так и на товары повседневного спроса. Сегодня ассортимент маркетплейса «М.Видео» насчитывает более 900 тыс. SKU, что почти в шесть раз больше, чем годом ранее, а покупатели все чаще используют платформу для широкого спектра ежедневных покупок.

Генеральный директор компании «М.Видео» Владислав Бакальчук: «Маркетплейс «М.Видео» продолжает уверенно масштабироваться и укреплять позиции универсальной платформы для повседневных покупок. По итогам первого полугодия оборот маркетплейса увеличился четыре раза, что подтверждает эффективность выбранной стратегии развития. Мы видим устойчивый рост спроса не только на традиционные категории электроники и бытовой техники, но и на товары для дома, ремонта, красоты, спорта, животных, детей и другие категории. Расширение ассортимента до 900 тыс. SKU, подключение новых партнеров и развитие мультикатегорийной модели позволяют нам создавать дополнительную ценность для миллионов покупателей и сохранять высокий потенциал дальнейшего роста».

Наиболее высокую динамику по итогам первого полугодия продемонстрировали категории, развивающиеся в рамках мультикатегорийной стратегии маркетплейса. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. оборот мебели увеличился почти в 13 раз, красоты — более чем в 11 раз, товаров для хобби и творчества — почти в 10 раз, товаров для животных — почти в пять раз, детских товаров — более чем в 10 раз, развлечений — почти в 11,5 раза, товаров для сада и дачи — более чем в 8,5 раза. Значительный рост также показали категории строительства и ремонта, электроники, товаров для дома, автотоваров, сантехники, одежды и обуви и крупной бытовой техники.

Высокие темпы роста сохраняются и в традиционных для компании категориях. По итогам первого полугодия 2026 г. продажи цифровой техники выросли почти в 10 раз, электроники — более чем в четыре раза, крупной бытовой техники — почти в 2,5 раза, мелкой бытовой техники — более чем в три раза. Это подтверждает, что расширение ассортимента не заменяет ключевые для компании категории, а дополняет их и способствует дальнейшему росту платформы.

По итогам июня 2026 г. маркетплейс также сохранил высокую динамику развития. Оборот платформы увеличился более чем в три раза по сравнению с июнем 2025 г. Наиболее заметный рост месяц к месяцу продемонстрировали категории красоты (+112%), продуктов питания (+57%), товаров для животных (+49%), товаров для хобби и творчества (+45%), одежды и обуви (+29%), а также детских товаров и развлечений (по +11%). Это свидетельствует о том, что покупатели все чаще возвращаются на маркетплейс не только за крупными покупками, но и за товарами ежедневного спроса.