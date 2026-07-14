CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МегаФон»: на Ямале интерес к онлайн-кино вырос в шесть раз

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа стали проводить больше времени за просмотром новинок в онлайн-кинотеатрах. В 2026 г. трафик на популярные платформы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился сразу в 6,2 раза. Такие данные приводят специалисты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пиковый объем передачи данных в округе приходится на понедельник и субботу, когда зрители тратят на просмотр контента почти на 10% больше трафика, чем в будни. При этом наблюдается четкая динамика снижения активности в четверг и пятницу, что свидетельствует о формировании устойчивого паттерна потребления, приуроченного к началу уикенда.

Согласно данным собственного сервиса «МегаКино», объединяющего онлайн-киноплощадки в одном пакете, главными ценителями кинотеатров на Ямале стали мужчины в возрасте от 40 до 50 лет.

Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения
Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения Импортонезависимость

География популярности онлайн‑кино вышла далеко за пределы Москвы и Санкт‑Петербурга: в числе лидеров по общему объему трафика Чечня, Дагестан, Карачаево‑Черкесия, Самарская область, Югра и Краснодарский край. Ямал находится во второй половине этого списка.

«У наших абонентов разные предпочтения: кто-то следит за выходом новых серий остросюжетных сериалов, а другие выбирают документальные фильмы или семейные комедии в выходные. Независимо от предпочтений ямальцев, просмотр новинок должен быть комфортным. Мы последовательно развиваем нашу сеть, чтобы онлайн-кинотеатры были доступны в любое время на мобильных гаджетах. В частности, за этот год наши специалисты провели уже около 30 технических мероприятий для улучшения качества связи», — отметил директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете»

В России нашли способ снизить расход ресурсов для работы ИИ-систем

Цифровой шантаж. Samsung удалит пользовательские данные со смартфона, если не отдать их для обучения нейросетей

Конференция CNews «Цифровизация закупок 2026» состоится 29 сентября

Все для борьбы с мошенниками. Сайты и приложения должны будут хранить информацию о пользователях для передачи силовикам

Власти дали россиянам 7 дней, чтобы прочитать юридически значимые электронные сообщения

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще