«МегаФон»: на Ямале интерес к онлайн-кино вырос в шесть раз

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа стали проводить больше времени за просмотром новинок в онлайн-кинотеатрах. В 2026 г. трафик на популярные платформы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился сразу в 6,2 раза. Такие данные приводят специалисты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пиковый объем передачи данных в округе приходится на понедельник и субботу, когда зрители тратят на просмотр контента почти на 10% больше трафика, чем в будни. При этом наблюдается четкая динамика снижения активности в четверг и пятницу, что свидетельствует о формировании устойчивого паттерна потребления, приуроченного к началу уикенда.

Согласно данным собственного сервиса «МегаКино», объединяющего онлайн-киноплощадки в одном пакете, главными ценителями кинотеатров на Ямале стали мужчины в возрасте от 40 до 50 лет.

География популярности онлайн‑кино вышла далеко за пределы Москвы и Санкт‑Петербурга: в числе лидеров по общему объему трафика Чечня, Дагестан, Карачаево‑Черкесия, Самарская область, Югра и Краснодарский край. Ямал находится во второй половине этого списка.

«У наших абонентов разные предпочтения: кто-то следит за выходом новых серий остросюжетных сериалов, а другие выбирают документальные фильмы или семейные комедии в выходные. Независимо от предпочтений ямальцев, просмотр новинок должен быть комфортным. Мы последовательно развиваем нашу сеть, чтобы онлайн-кинотеатры были доступны в любое время на мобильных гаджетах. В частности, за этот год наши специалисты провели уже около 30 технических мероприятий для улучшения качества связи», — отметил директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.