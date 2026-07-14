«МегаФон» обновил сеть в Воронеже для летних прогулок и отдыха в парках

Специалисты «МегаФона» провели настройку оборудования и модернизацию базовых станций почти в 30 локациях Воронежа. Комплексные технические работы охватили как правобережную, так и левобережную части города. Инженеры оператора усилили покрытие и увеличили скорость мобильного интернета около административных зданий, культурных и спортивных учреждений, в густонаселенных жилых микрорайонах и популярных парковых зонах.

В Центральном районе покрытие и скорость мобильного интернета увеличились на Университетской и Адмиралтейской площадях, около театра оперы и балета, ЛДС «Юбилейный», ТЦ «Галерея Чижова», а также в районе улиц Ломоносова-Тимирязева.

В Коминтерновском районе улучшения будут заметны в парке Победы, ТЦ «Аксиома» и жилом районе Северный. В Ленинском районе специалисты усилили сигнал вблизи делового квартала «Воронеж-сити», около улиц Ворошилова-Летчика Колесниченко, Кольцовская-9 января.

В Советском районе благодаря проведенным техническим работам стабильный голосовой сигнал и повышенная скорость передачи данных стали доступны для жителей улицы Острогожская вблизи Шиловского леса, в микрорайонах Малышево и Тенистый, квартале Займище, жилом районе Юго-Западный.

В Левобережной части Воронежа изменения коснулись микрорайонов Репное, ВАИ и Краснолесный, квартала Старый Машмет, парка Алые Паруса, а также улиц Димитрова-Волгоградская и Зои Космодемьянской.

«Воронеж динамично развивается, и вместе с городом растут телеком-потребности наших абонентов. Сегодня мобильный интернет — это не только мессенджеры, но еще и облачные технологии, онлайн-сервисы, стриминг и работа с большими данными. Проведенная модернизация позволила нарастить покрытие и скорость передачи данных в местах, где люди проводят больше всего времени: от деловых и жилых кварталов до зон летнего отдыха. Мы продолжим инвестировать в инфраструктуру региона, чтобы наши клиенты оставались на связи там, где это действительно важно», — сказала Мария Мамедова, директор «МегаФона» в Воронежской области.