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«МТС Банк» реализовал оплату по QR-кодам через интернет-банк любым способом сканирования

«МТС Банк» объявляет о запуске оплаты по QR-коду в офлайн и онлайн торговых точках через интернет-банк вне зависимости от способа сканирования. Об этом CNews сообщили предствители «МТС Банка».

«МТС Банк» предоставил возможность оплачивать покупки по QR-коду через интернет-банк при сканировании камерой телефона, ранее такая возможность была только у пользователей приложения «МТС Деньги» на ОС Android. Владельцы устройств с ОС iOS для оплаты по QR могли сканировать код только камерой в интернет-банке. Теперь оплата по QR-коду доступна всем клиентам «МТС Банка» независимо от модели телефона, его операционной системы и наличия мобильного приложения.

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Для сканирования QR-кода нужно просто открыть камеру смартфона, она распознает код и автоматически переведет на форму оплаты.

«МТС Банк» развивает веб-версию личного кабинета, предлагая полноценные онлайн-сервисы для физических лиц. Это позволяет комфортно управлять финансами без установки мобильного приложения на устройства с ОС iOS.

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