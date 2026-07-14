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МТС обеспечила сверхскоростным домашним интернетом еще 1000 семей Челябинска

МТС расширила фиксированную сеть в многоквартирных домах южноуральской столицы. В результате подключения новостроек ЖК «4 Ленина» к инфраструктуре МТС еще 1000 челябинских семей получила возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с на этапе заселения в квартиры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС провели сеть фиксированного интернета во все корпуса квартала «4 Ленина», расположенного в Тракторозаводском районе Челябинска. Построенная в многоэтажках инфраструктура открыла новоселам доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с и цифровому телевидению на этапе заселения.

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Пропускная способность в 1 Гбит/с в 10 раз выше стандартного тарифа на 100 Мбит/с. Такая скорость гарантирует просмотр 4K-видео на нескольких устройствах одновременно, стабильное участие в онлайн-конференциях без задержек, быструю загрузку тяжелых файлов и комфортный гейминг в самых требовательных играх. Кроме того, гигабитная сеть служит надежной основой для систем «умного дома» — видеонаблюдения, умных датчиков протечек и климатических контроллеров, которые критичны к качеству соединения.

«Переезд в новую квартиру всегда связан с десятками бытовых задач, и мы стремимся помочь челябинцам решить часть из них. Для нас важно, чтобы надежный домашний интернет был доступен как на этапе заселения, так и на этапе проведения ремонтных работ. Для комфорта южноуральцев МТС заранее строит гигабитную инфраструктуру в новых комплексах, чтобы жители могли без ограничений подключать умные датчики, работать, учиться и смотреть видео в высоком качестве. Расширяя фиксированную сеть в Челябинске, Миассе и Магнитогорске, мы создаем основу в том числе для комфортной жизни в растущих микрорайонах, а вместе с этим помогаем южноуральским семьям экономить. Использование домашнего интернета, телевидения и мобильной связи от одного провайдера обходится гораздо дешевле», – сказал директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

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