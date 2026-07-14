CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

С новой связью: «МегаФон» запустил 4G для сысертских садоводов

Техническая служба «МегаФона» запустила новые базовые станции в Талицком и Сысертском муниципальном округах Свердловской области. Теперь стабильная мобильная связь и интернет от «МегаФона» доступны для жителей села Завьяловское, а также дачников СНТ «Новофомино». В целом новое качество цифровых услуг стало доступно примерно для 1000 человек. Об Этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Построенные телеком-объекты работают в среднечастотном диапазоне и обеспечивают скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы любители отдыха на природе и владельцы частных домов могли свободно пользоваться привычными онлайн-приложениями, общаться онлайн или дистанционно решать рабочие вопросы.

В селе Завьяловское отечественная базовая станция стала первой, запущенной «МегаФоном». Теперь для жителей небольшого населенного пункта доступен не только 4G-сигнал, но и звонки по технологии VoLTE (цифровые звонки через интернет) с быстрым соединением и чистым звуком.

<p>Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются</p>
Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются Цифровизация

«Ориентируясь на потребности наших клиентов, мы используем современные технологии для улучшения связи в небольших локациях. Пользователи в Талицком и Сысертском муниципальных округах уже сейчас могут пользоваться мобильной сетью на скоростях до 100 Мбит/с. Помимо этого, новые объекты уже готовы к работе на сети пятого поколения», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артем Цыпленков.

Это не первые объекты, запущенные в садовых товарищества и селах к дачному сезону: летом специалисты оператора запустили телеком-оборудование для дачников Верхней Пышмы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете»

В России нашли способ снизить расход ресурсов для работы ИИ-систем

Цифровой шантаж. Samsung удалит пользовательские данные со смартфона, если не отдать их для обучения нейросетей

Конференция CNews «Цифровизация закупок 2026» состоится 29 сентября

Все для борьбы с мошенниками. Сайты и приложения должны будут хранить информацию о пользователях для передачи силовикам

Власти дали россиянам 7 дней, чтобы прочитать юридически значимые электронные сообщения

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще