CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Wildberries запускает сервис по подбору специалистов

Wildberries (входит в группу RWB) запустила открытое тестирование новой бесплатной платформы по поиску квалифицированных специалистов для проведения ремонтных работ и технического обслуживания пунктов выдачи заказов — WB Service. Об этом CNews сообщили представители RWB.

WB Service уже доступен для выполнения заданий на всех собственных и части партнерских ПВЗ Wildberries во всех российских городах присутствия. По завершении тестового периода функционал будет доступен всем владельцам партнерских пунктов выдачи в России, а также всем желающим, которым нужно быстро найти исполнителя под свои задачи.

Сейчас на платформе зарегистрировано уже более 8000 специалистов, которые предоставляют 200 видов востребованных услуг, таких как установка рекламных конструкций, комплексный ремонт помещений, сборка мебели и многое другое. За время внутреннего тестирования на платформе было выполнено около 80 тыс. заявок.

<p>Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются</p>
Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются Цифровизация

Для начала работы с платформой исполнителю и заказчику нужно будет пройти регистрацию на сайте, а далее откликнуться на заявку или завести задачу. После отклика исполнитель может согласовать стоимость и объем работ, обсудить детали заказа внутри самой платформы. При этом оплата будет также производиться через платформу на реквизиты исполнителя после подтверждения выполнения и приемки выполненных работ.

«Запуск WB Service — это логичный шаг в развитии нашей экосистемы. Мы создали единую платформу, которая помогает партнерам своевременно и качественно решать задачи по ремонту и обслуживанию ПВЗ. Высокие стандарты сервиса — наш приоритет и основа лояльности покупателей. Мы видим большой потенциал для развития платформы — уже сейчас ежедневно специалисты выполняют сотни заданий. В будущем мы откроем доступ к платформе для еще большего числа специалистов из России и стран ближнего зарубежья. Это позволит им получать стабильный поток заказов и доход», — отметил директор по развитию пунктов выдачи и автоматизации RWB Максим Ким.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете»

В России нашли способ снизить расход ресурсов для работы ИИ-систем

Цифровой шантаж. Samsung удалит пользовательские данные со смартфона, если не отдать их для обучения нейросетей

Конференция CNews «Цифровизация закупок 2026» состоится 29 сентября

Все для борьбы с мошенниками. Сайты и приложения должны будут хранить информацию о пользователях для передачи силовикам

Власти дали россиянам 7 дней, чтобы прочитать юридически значимые электронные сообщения

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще