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Каждый второй пользователь создает веб-проекты с помощью ИИ — данные SpaceWeb

По данным исследования хостинг-провайдера SpaceWeb, каждый второй пользователь регулярно генерирует код или собирает целые веб-проекты с помощью ИИ. Вайбкодинг перестал быть инструментов для узкого круга гиков. SpaceWeb опросил пользователей своих услуг о том, как они применяют ИИ в разработке сайтов, сервисов и приложений, и выяснил: нейросети все чаще берут в работу малый бизнес, фрилансеры, веб-мастера и владельцы веб-проектов. Для них это уже не эксперимент, а обычный рабочий инструмент. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Среди опрошенной аудитории профессиональных разработчиков оказалось лишь четверть (24,7%) — почти столько же веб-мастеров и админов сайтов (19,8%), а также владельцев бизнеса (19,7%), оставшаяся доля — ИТ-руководителей и технических специалистов (14,5%). С нейросетями все чаще работают не те, кто пишет код каждый день, а тот, кто отвечает за запуск и развитие проектов и продуктов.

Меняется и портрет типичного «вайбкодера». Это уже не одиночка-энтузиаст, а чаще всего малый бизнес (28,2%), фрилансеры и самозанятые (24,9%) и авторы личных проектов (23,8%). Причем одним сайтом дело часто не ограничивается: 39,9% ведут сразу два-три проекта, 15,4% — от четырех до 10, а 8,8% удерживают больше десятка одновременно. Управлять таким количеством проектов вручную становится все труднее — и именно здесь запрос смещается в сторону хостинговой и облачной инфраструктуры.

Меняется и то, чего пользователи ждут от инфраструктуры. Раньше разработка начиналась с ручной настройки сервера и окружения — теперь всем хочется быстро перейти от идеи или сгенерированного кода к работающему проекту. Отсюда растущий спрос на готовые среды, понятный деплой, управление доступами и сервисы, которые убирают инфраструктурную рутину. Но чем проще становится получить готовый фрагмент, тем острее встает вопрос: а что с ним делать дальше — как проверить, где безопасно запустить и как потом поддерживать.

Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться
Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться Бизнес

«AI-кодинг снижает порог входа в разработку — можно быстро получить фрагмент кода, собрать лендинг, доработать сайт или проверить идею. Но чем проще первый шаг, тем важнее следующий: понять, можно ли этот код безопасно использовать, как его проверить, где запустить и как поддерживать дальше. Массовое распространение вайбкодинга меняет запрос к инфраструктуре: пользователям становится важно не только быстро получить код, но и проверить его, безопасно запустить и поддерживать в рабочей среде. И наша задачу — сделать так, чтобы разработчик думал о продукте, а не о настройке сервера», — сказал Алексей Шашкин, коммерческий директор SpaceWeb.

Показательно, для каких задач пользователи чаще всего используют ИИ. Лидирует не создание проектов с нуля, а доработка уже существующего кода — этот сценарий выбрал каждый пятый (20,4%). Почти столько же собирают с помощью нейросетей сайты и лендинги (19,2%), а уже следом автоматизация рутинных задач (16,5%) и разработка веб-приложений (14,9%). Реже ИИ доверяют разработку ботов, тесты MVP и обучение программированию — но и здесь спрос уже сформировался.

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