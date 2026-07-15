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«Купер»: спрос на горький шоколад вырос почти на треть

Шоколад остается одной из самых популярных сладостей, однако предпочтения покупателей постепенно меняются. Сервис доставки «Купер» проанализировал заказы пользователей и выяснил, какие шоколадные сладости россияне выбирают чаще всего, а какие категории показывают самые высокие темпы роста. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

По данным «Купера», наибольшая доля заказов среди шоколадных сладостей приходится на конфеты и подарочные наборы. Среди видов шоколада лидирует темный и горький, а за ним — белый.

Самой быстрорастущей категорией оказался темный и горький шоколад — количество его заказов выросло на 31% год к году. Шоколадные плитки за этот период стали покупать на 9%. Продажи конфет и подарочных наборов выросли на 7%, а заказы белого шоколада увеличились на 6%.

Примечательно, что продажи горького и темного шоколада еще заметнее выросли в Москве — на 59%. В столице также чаще стали заказывать конфеты и подарочные наборы (+29%) и белый шоколад (+28%). Кроме того, на 19% выросли продажи молочного шоколада. В Санкт-Петербурге горький шоколад стали заказывать на 25% чаще, конфеты и подарочные наборы — на 11%. Также на 6% увеличились продажи шоколадных батончиков.

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