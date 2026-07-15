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МТС накрыла гигабитной волной еще 5500 пермских семей

МТС сообщает о развитии фиксированной сети на территории Перми. В результате проведенных работ доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили более 5500 семей в 36 многоквартирных домах краевой столицы. Об том CNews сообщили представители МТС.

Новые адреса с гигабитной сетью МТС появились на улицах Чернышевского, Революции, Металлистов, Лифанова, Культуры, Камская, Водопроводная, Белозерская, Веры Засулич, Карпинского, Оханская, Байкальская, Солдатова, Строителей, Капитана Гастелло, Семченко, Архитектора Свиязева и Комбайнеров.

Скорость 1 Гбит/с в 10 раз превышает стандартный тариф в 100 Мбит/с. Такая пропускная способность позволяет одновременно использовать несколько устройств для просмотра видео в формате 4K, загружать большие файлы и проводить видеоконференции без потери качества соединения. Высокоскоростной канал также служит базой для работы сервисов умного дома, включая системы видеонаблюдения и другие устройства, требующие стабильного интернет-соединения.

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«Спрос на высокие скорости растет вместе с количеством цифровых устройств в каждой квартире, и наша задача — оперативно закрывать эту потребность. Благодаря инновационным технологиям МТС мы системно расширяем гигабитную сеть в разных районах города, обеспечивая стабильность соединения даже в часы максимальной нагрузки. При этом мы заботимся о том, чтобы пользователи не переплачивали: объединяя мобильную связь, интернет и ТВ в один пакет, мы помогаем семьям сокращать расходы», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Ранее МТС обеспечила гигабитным интернетом еще 4000 пермских семей. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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