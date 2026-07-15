CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Ozon: почему россияне предпочитают ПВЗ постаматам и курьерской доставке

Ozon узнал, почему россияне предпочитают ПВЗ постаматам и курьерской доставке

Чтобы забрать онлайн-заказ сегодня покупателю не обязательно идти в пункт выдачи — по данным Ozon, около 65% клиентов хотя бы раз пользовались услугами курьера или постаматами. При этом приходить за покупками именно в ПВЗ выбирают 92% россиян, в то время как курьерской доставкой чаще пользуются только 3%, а постаматами – всего 4%. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Больше, чем рутина: почему россияне выбирают поход в ПВЗ

По данным Ozon, 42% опрошенных чувствуют праздничное настроение, когда идут в ПВЗ за особенно долгожданной покупкой, а почти каждый третий респондент (32%) называет любой поход в пункт выдачи заказа «маленьким событием». Наиболее ярко такой настрой проявляется у молодых людей — почти 40% покупателей от 18 до 25 лет с особым удовольствием идут за своим заказом именно в пункт выдачи.

При этом 67% респондентов согласны с тем, что ПВЗ — не просто пункт выдачи, а место, куда действительно приятно зайти. 31% признаются, что находясь в ПВЗ, испытывают предвкушение, радость и интерес, а еще 31% — спокойствие и удовлетворение от того, что полностью контролируют процесс получения товара.

Бонусы к хорошему настроению

Помимо положительных эмоций, выбор в пользу самостоятельного похода в пункты выдачи покупатели объясняют их удобным расположением — рядом с домом, работой или учебой (70%), а также возможностью уделить достаточное количество времени проверке или примерке заказа (63%). Внимательно рассмотреть товар и без спешки удостовериться в его качестве — одно из самых важный условий покупки для большинства (70%) респондентов.

Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться
Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться Бизнес

Среди других причин —- возможность оформить отказ на месте (57%), совместить поход в ПВЗ с прогулкой или личными делами (38%), а также получить заказ быстро и в комфортных условиях — уютной примерочной с удобными зеркалами (24%). При этом, каждый третий респондент отметил, что прийти в ПВЗ самому проще, чем подстраивать свое расписание под время ожидания курьера.

Курьерскую доставку абсолютное большинство (71%) выбирает в случае, когда заказывают особенно тяжелый и габаритный товар, а постамат — если заказ не требует проверки (53%) или такая точка выдачи находится ближе, чем ПВЗ (49%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете»

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Данные пользователя за 25 лет пропали из облака Microsoft. Восстановление невозможно из-за правил «внутренней кухни» корпорации

Домен Telegram по всему миру заблокировали из-за сервиса VPN

В России создан алгоритм, повышающий надежность бортсистем самолетов

Домашний интернет в России превращается в роскошь. В стране ускорился рост тарифов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще