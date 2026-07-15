«Плавно» выпустил обновление мобильного приложения для управления чаевыми

Сервис безналичных чаевых «Плавно» представил обновленное мобильное приложение. В новой версии появился личный кабинет администратора, расширенная аналитика, управление сотрудниками и гибкие сценарии распределения чаевых. Об этом CNews сообщили представители «Плавно».

Раньше приложение в первую очередь позволяло принимать чаевые, при этом значительная часть настроек требовала ручного управления или обращения в поддержку. После обновления пользователи могут самостоятельно настраивать работу с чаевыми непосредственно в мобильном приложении.

Одним из ключевых нововведений стал личный кабинет администратора. В нем можно управлять сотрудниками, контролировать маршруты транзакций и адаптировать механику распределения чаевых под процессы конкретного бизнеса. Пользователям доступны несколько сценариев: чаевые можно направлять конкретному сотруднику, собирать на команду или распределять между ее участниками по заданному правилу. Это позволяет учитывать особенности работы разных компаний и самостоятельно менять настройки без обращения в поддержку.

В приложении также появилась расширенная аналитика. Администраторы могут анализировать данные в разрезе посещений, сотрудников и транзакций, а также выгружать отчеты в формате Excel. Такая структура помогает бизнесу видеть, как распределяются чаевые, и использовать данные для принятия управленческих решений.

«Рынок чаевых долгое время был сосредоточен на самом платеже, но бизнесу важно не только принимать чаевые, но и управлять их распределением внутри команды. Поэтому мы сделали приложение автономным рабочим инструментом для бизнеса. В дальнейшем мы хотим развивать «Плавно» так, чтобы весь процесс расчета гостя проходил в одном цифровом сервисе», — отметил CPO «Плавно» Валерий Лоран.

Обновленное приложение «Плавно» стало единым инструментом для управления процессом работы с чаевыми: от настройки команды и маршрутов транзакций до анализа результатов и подготовки отчетности.