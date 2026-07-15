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«ТЭК-Торг» запускает бесплатный экспресс-анализ справочника номенклатуры

Экспресс-анализ позволит отметить ключевые «болевые точки» бизнеса в области управления данными, отмечают в пресс-службе федеральной электронной площадки.

В условиях высокой волатильности рынков качество нормативно-справочной информации (НСИ) становится критическим фактором конкурентоспособности бизнеса. Однако, как показывает практика, даже крупные игроки ТЭК и машиностроения сталкиваются с хронической проблемой разрозненности данных, когда одна и та же позиция в разных ИТ-системах записана по-разному, что ведет к прямым финансовым потерям.

Для системного решения этой задачи эксперты федеральной электронной торговой площадки «ТЭК-Торг» запустили услугу по бесплатной диагностике корпоративных справочников номенклатуры, доступную для любой компании. Об этом CNews сообщили представители «ТЭК-Торг».

Как пояснили представители ЭТП, предлагаемый экспресс-анализ представляет собой комплексную проверку качества данных фрагмента справочника клиента (100 позиций). В фокусе внимания специалистов: орфографические и транслитерационные ошибки, затрудняющие обработку заявок; дублирующие записи – главный источник необоснованного роста складских остатков; прочие ошибки, влияющие на поиск, сопоставление и корректный обмен данными между системами.

По итогам анализа заказчик получает структурированный отчет, где представлен не просто перечень недочетов, а практические рекомендации по их устранению.

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Новый сервис дополняет рыночный тренд на построение «единого языка» данных. Внедрение централизованной системы НСИ позволяет консолидировать спрос по категориям продукции, сокращая издержки на 15–25%.

Особую актуальность услуга приобретает в контексте импортозамещения и смены поставщиков. Без детализированного и унифицированного технического описания изделия подбор отечественного аналога превращается в рутинную многонедельную процедуру, тогда как качественно структурированный справочник Номенклатуры позволяет формировать корректные ТЗ для российских производителей в приемлемые сроки.

Алексей Гавриков, начальник отдела ведения нормативно-справочной информации АО «ТЭК-Торг»: «На первом этапе проверка позволяет увидеть текущее состояние качества данных и сформировать план мероприятий. Далее предприятие — самостоятельно или с нашей помощью — приводит информацию в порядок: актуализирует методологию ведения, определяет необходимый состав данных, нормализует записи и устраняет дубли. В результате справочник перестает быть просто реестром записей, а становится полноценным рабочим инструментом для закупок и других бизнес-задач».

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