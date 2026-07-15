CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «Яндекс Go» появилась быстрая доставка цветов

Жители разных регионов России теперь могут заказать быструю доставку цветов в приложении «Яндекс Go». В разделе «Цветы» собраны предложения от более чем 3000 продавцов в 300 городах России, которые уже продают букеты на «Яндекс Еде». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Появление витрины с цветами позволит пользователям выбирать и заказывать букеты в привычном приложении, а продавцам — получить доступ к многомиллионной аудитории «Яндекс Go».

Запуск раздела «Цветы» в «Яндекс Go» обусловлен востребованностью услуги доставки букетов у пользователей. «Яндекс Еда» развивает направление цветов с 2022 г., и все это время категория устойчиво растет и получает отклик у пользователей. Например, за I квартал 2026 г. продажи цветов в «Еде» выросли более чем в два раза год к году. Помимо цветов, в «Яндекс Go» можно заказать товары из аптек — еще один популярный сценарий у пользователей «Еды».

Чтобы заказать букет, нужно открыть раздел «Цветы» на главном экране «Яндекс Go». Приложение покажет ассортимент магазинов, которые доставляют букеты по выбранному адресу. Среди подключенных продавцов есть как крупные сети, например «Мосцветок», «Простоцветы», «Ирис», так и небольшие магазины — ROOTS, Rozen Dozen и My moment. Срок и стоимость доставки зависят от магазина и расстояния, в среднем это до 1 часа. Если заказ выполняют курьеры «Яндекса», доставка будет бесплатной.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете»

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Данные пользователя за 25 лет пропали из облака Microsoft. Восстановление невозможно из-за правил «внутренней кухни» корпорации

Домен Telegram по всему миру заблокировали из-за сервиса VPN

В России создан алгоритм, повышающий надежность бортсистем самолетов

Домашний интернет в России превращается в роскошь. В стране ускорился рост тарифов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще