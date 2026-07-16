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МТС добавила скорости LTE сети в забайкальском селе с партизанской историей

МТС провела работы по усилению сети LTE в забайкальском селе Гробово. Теперь более 100 жителей небольшого села, история которого связана с партизанским движением в годы Гражданской войны, могут пользоваться скоростным мобильным интернетом даже в часы пиковых нагрузок на сеть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили телеком-сеть и улучшили скорость для жителей частных домов и подворий села Гробово, расположенных на улицах Набережная, Центральная и Островная. Новое качество связи доступно также посетителям фельдшерского пункта: ожидая прием специалиста, сельчане могут созвониться с близкими или заказать необходимое лекарство.

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История села начинается в XVIII столетии, когда один из поселенцев возвел первый деревянный дом. По одной из версий, по фамилии хозяина этого дома и было названо село – Гробово. В 20-е годы прошлого века, когда на Дальнем Востоке шла Гражданская война, жители села активно помогали партизанам: снабжали всем необходимым, укрывали от преследования, готовили для вступления в партизанские ряды.

«Обновление телеком-оборудования в Гробово – часть комплексной работы по улучшению качества сети в Забайкалье. Качественная связь сегодня – это возможность не только созвониться с друзьями и близкими, но и в экстренной ситуации вызвать скорую помощь, пожарных или спасателей. Качественная связь открывает доступ к муниципальным сервисам и помогает решать все насущные вопросы. Поэтому мы позаботились, чтобы забайкальцы могли с комфортом пользоваться сервисами и приложениями для комфортной жизни на селе», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

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