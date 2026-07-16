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ЦС ТЦИ внедрил протокол ACME и начал публичное тестирование сервиса

Центр сертификации «Технического центра интернет» (ЦС ТЦИ) сообщил о внедрении поддержки протокола ACME для автоматизации выпуска TLS сертификатов и открытии публичного тестирования сервиса на отдельной инфраструктуре.

Новый сервис позволяет автоматически получать TLS сертификаты, включать выпуск в процессы CI/CD и панели управления и упорядочивать массовую работу с сертификатами для доменов и сервисов. Пользователи могут подключать распространённые ACME клиенты, такие как acme.sh, lego, certbot и другие совместимые инструменты. Сервис ориентируется на администраторов, DevOps инженеров, хостинг провайдеров и разработчиков, которые управляют распределённой инфраструктурой и большим числом сертификатов.

«ACME делает работу с сертификатами более современной и удобной: команды меньше времени тратят на ручные операции и больше – на развитие сервисов. По его словам, использование стандартного протокола и привычных клиентов упрощает интеграцию и снижает нагрузку на эксплуатацию», – отметил генеральный директор ТЦИ Алексей Рогдев.

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Публичное тестирование протокола ACME проходит на платформе ЦС ТЦИ с отдельным тестовым корневым сертификатом. Браузеры и операционные системы не добавляют его в доверенные хранилища, поэтому оконечные сертификаты подходят для проверки интеграций и сценариев автоматизации, но не для продуктивных публичных ресурсов.

ЦС ТЦИ приглашает администраторов, разработчиков, DevOps инженеров и хостинг провайдеров подключиться к тестированию и поделиться обратной связью. Команда планирует учесть результаты, уточнить технические требования и подготовить сервис ACME к промышленному запуску.

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